En la apertura de mercados de este lunes, 4 de mayo de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 22,73 euros y registran un volumen de 188776 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,22% en comparación con el día pasado. La cotización de Repsol mostró un sesgo alcista en los últimos 10 días: siete subidas, dos caídas consecutivas a mitad de periodo y un cierre a la baja, con impulso predominante pese a altibajos. La volatilidad económica de Repsol en la última semana se ha situado en 22.49%, lo que es inferior a la volatilidad anual de 29.03%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, a diferencia de las variaciones más marcadas que se podrían esperar en un periodo de mayor volatilidad. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, cifra que se obtiene después de deducir todos sus gastos y que se destina a un fondo de inversión. Repsol es una compañía multienergética del Ibex 35 con sede en el Campus Repsol (Madrid). Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y química y a la comercialización de energía y combustibles. Produce combustibles, lubricantes, GLP, petroquímicos, electricidad y gas, además de energía renovable. Su negocio se organiza en Upstream, Industrial, Cliente y Generación Baja en Carbono, con presencia en más de 20 países. Dispone de una amplia red de estaciones de servicio en España y Portugal, cotiza con el ticker REP y persigue la neutralidad de carbono en 2050.