La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este miércoles, 9 de septiembre de 2026 es de 28,95 euros y fijan un total de 222.181 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 2,19%.

En los últimos 10 días, Repsol inició con retroceso, encadenó cinco avances, sufrió una leve corrección y cerró con tres subidas, dejando un balance claramente alcista y volatilidad contenida.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 21.63%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 31.29%. Al comparar ambas cifras, observamos que el 21.63% es menor que el 31.29%, lo que indica que el comportamiento de la acción de Repsol en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad durante el último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 28,95 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, cifra que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergética española con sede en Madrid. Opera en exploración y producción, refino y química y en generación y comercialización de electricidad y gas.

Produce combustibles (gasolinas, diésel, queroseno, GLP), lubricantes, asfaltos, petroquímicos y electricidad renovable. Sus líneas de negocio son Upstream, Industrial, Cliente y Renovables/Baja Emisión; forma parte del Ibex 35 y aspira a emisiones netas cero en 2050.

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