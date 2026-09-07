Este lunes, 7 de septiembre de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 28,07 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 96.669. Esta cifra refleja una variación del 1,19% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Repsol arrancó con tres retrocesos, encadenó cinco avances, tuvo una breve corrección y cerró al alza, con balance claramente positivo.

Fuente: narrativas-es

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 25.39%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 31.26%. Dado que el 25.39% es menor que el 31.26%, podemos concluir que el comportamiento de Repsol ha sido mucho más estable en el último año en comparación con la última semana, lo que sugiere una reducción en las variaciones de su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 28,34 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, cifra que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

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La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergética española con sede en Madrid. Opera en exploración y producción, refino y química y en generación y comercialización de electricidad y gas.

Produce combustibles (gasolinas, diésel, queroseno, GLP), lubricantes, asfaltos, petroquímicos y electricidad renovable. Sus líneas de negocio son Upstream, Industrial, Cliente y Renovables/Baja Emisión; forma parte del Ibex 35 y aspira a emisiones netas cero en 2050.

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