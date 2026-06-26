En el cruce euro/libra esterlina, la cotización muestra una tendencia bajista: en la última semana retrocedió -0.68% y en el último año acumula una caída de -0.62%, lo que sugiere debilidad sostenida con un descenso reciente ligeramente más pronunciado.

En la sesión de apertura de este viernes, 26 de junio de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8621 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,02% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

Hoy la cotización de la monedalibra ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un incremento en su valor. Este comportamiento ha generado confianza entre los inversores, quienes ven oportunidades de crecimiento.

En contraste, la tendencia de la moneda se había mantenido estable en los días previos, lo que podría haber llevado a una cautela en el mercado. La reciente alza puede indicar un cambio en la percepción de los usuarios y analistas que impacta en la demanda.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 4.05%, superando la volatilidad anual del 3.63%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.