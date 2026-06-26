En la sesión de apertura de este viernes, 26 de junio de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.138 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,09% en relación con el día anterior.

En el par EUR/USD, la cotización retrocedió -0.69% en la última semana y acumula -2.08% en el último año, lo que sugiere una tendencia bajista del euro frente al dólar.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

En comparación con los días anteriores, la cotización del dólar muestra una tendencia al alza. Este incremento en su valor indica una mayor demanda por parte de los operadores, lo que podría sugerir un creciente interés en la divisa estadounidense.

A pesar de este aumento, es importante observar si esta tendencia se sostiene en el tiempo o si es simplemente un movimiento temporal. Los analistas deben seguir de cerca este comportamiento para evaluar su impacto en el mercado y la economía en general.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, que es del 2.92%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 5.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.