El par euro/libra esterlina registró un leve retroceso, con -0.12% en la última semana y -2.83% en el último año, lo que indica una tendencia bajista moderada en su cotización.

En la sesión de apertura de este miércoles, 26 de agosto de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8558 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,06% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un interés renovado por parte de los inversores, reflejando una mayor confianza en la moneda.

Sin embargo, es importante observar que esta tendencia ascendente podría no ser sostenible. Factores externos, como cambios en las políticas económicas o eventos globales, podrían influir en su comportamiento futuro.

En la última semana, la volatilidad económica del Euro y la libra esterlina fue de 1.10%, lo que es notablemente menor que la volatilidad anual de 3.42%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.

Contenido generado por inteligencia artificial.