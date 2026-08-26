El euro presenta una cotización de 19.77 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 26 de agosto de 2026, cifras que muestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0,01%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.8 pesos y un mínimo de 19.77 pesos.

La cotización del Euro registró un ligero descenso en la última semana (-0.09%) y una caída más pronunciada en el último año (-7.72%), lo que sugiere una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

Tras una caída inicial, el Euro encadenó cinco avances, sufrió un retroceso y cerró con tres nuevas subidas, dejando un saldo neto claramente alcista en los últimos 10 días.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 2.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, con una volatilidad anual del 5.54%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que en los últimos tres días ha mantenido un aumento constante. Este comportamiento sugiere que la moneda está ganando valor y puede ser atractivo para los inversores.

La tendencia al alza del Euro podría reflejar una mayor confianza en la economía europea, lo que a su vez podría impactar en el comercio internacional y las decisiones de inversión.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.