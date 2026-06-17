En la sesión de apertura de este miércoles, 17 de junio de 2026, el Euro y yuan tiene una cotización de 7.8456 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,17% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan avanzó 0,43%, mientras que en el último año la variación es de -6,35%, lo que sugiere una tendencia bajista pese al repunte reciente.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan ha mostrado una tendencia positiva hoy en comparación con los días anteriores, lo que sugiere una recuperación en su valor. Este aumento en la cotización sugiere un ambiente más favorable para el yuan en el contexto del mercado.

El análisis de esta tendencia indica que el yuan está ganando terreno, lo que podría ser resultado de factores económicos internos o de un fortalecimiento en la confianza del mercado. Esto podría tener implicaciones significativas para el comercio y las inversiones en la región.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el yuan ha sido del 2.9998%, lo que es considerablemente menor que la volatilidad anual de 6.2976%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,4 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,8 CNY, según los últimos datos registrados.