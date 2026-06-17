El euro presenta una cotización de 19.99 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 17 de junio de 2026, cifras que revelan que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.19%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20 pesos y un mínimo de 19.97 pesos.

El Euro cayó -0.49% en la última semana y acumula -8.75% en el último año, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro encadenó cuatro alzas, cuatro caídas y un repunte de dos jornadas, con cierre neto positivo y marcada volatilidad.

El Euro ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 4.63%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual del 5.72%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, reflejando un aumento constante en su valor en comparación con días anteriores. Este impulso se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere confianza en el fortalecimiento de la moneda.

Este incremento puede ser atribuido a diversos factores económicos, como un aumento en las inversiones y un fortalecimiento del mercado europeo. Analizando esta tendencia, parece que el Euro continuará en una trayectoria ascendente si se mantienen las condiciones actuales.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.