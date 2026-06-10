En el mercado del euro y la libra esterlina, la cotización ha mostrado un leve descenso: -0.21% en la última semana y -0.31% en el último año, indicando una tendencia bajista moderada.

En la sesión de apertura de este miércoles, 10 de junio de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8631 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,03% en relación con el día anterior.

La cotización del Euro y libra esterlina (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este crecimiento indica un repunte en el valor de la moneda, lo que sugiere un mayor interés por parte de los inversores.

Este aumento en la cotización puede estar vinculado a factores económicos favorables o a un aumento en la demanda de la libra en el mercado internacional. Analizar esta tendencia resulta crucial para anticipar posibles ajustes en futuras decisiones de inversión.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.98%, es notablemente menor que la volatilidad anual del 3.62%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.