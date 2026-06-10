Este miércoles, 10 de junio de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1559 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,13%.

La cotización del euro frente al dólar retrocedió -0.45% en la última semana y acumula una caída de -1.21% en el último año, lo que sugiere una tendencia bajista moderada.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

La cotización de la moneda dólar hoy ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días anteriores, destacando un crecimiento constante que refleja un aumento en su valor en el mercado. Este aumento se ha mantenido durante tres días consecutivos, lo que sugiere una confianza renovada en la moneda.

Este comportamiento positivo podría ser un indicativo de un fortalecimiento económico o una mayor demanda de dólares en el contexto actual. La tendencia favorable puede resultar atractiva para los inversionistas, quienes podrían aprovechar esta situación para diversificar sus activos.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar se sitúa en 5.27%, lo que es menor que la volatilidad anual de 5.77%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.