La cotización entre el euro y la libra esterlina ha mostrado una leve tendencia bajista, con un cambio semanal de -0.15% y una variación anual de -0.02%.

Este martes, 2 de junio de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8646 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0%.

La cotización del #undefined (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy ha mostrado un comportamiento positivo en comparación con los días anteriores, indicando un crecimiento sostenido que ha generado optimismo en el mercado. Este aumento se refleja en el aumento de la demanda y el interés de los inversores, quienes están aprovechando la tendencia favorable.

Analizando esta tendencia, se puede concluir que, si continúa el impulso alcista, podría haber una mayor estabilidad y confianza en la moneda a corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana de Euro y libra esterlina ha sido del 1.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 3.66%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.