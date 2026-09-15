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La cotización del euro frente a la libra esterlina muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.29% y en el último año acumula un descenso de -2.56%.

Este martes, 15 de septiembre de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8563 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,09%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra ha mostrado una tendencia positiva hoy, superando los niveles de días anteriores. Este incremento indica un fortalecimiento en su valor en comparación con el comportamiento reciente.

A pesar de la mejora en la cotización, es importante seguir monitoreando los factores económicos que podrían afectar esta trayectoria. La estabilidad a largo plazo dependerá de la confianza del mercado y las condiciones económicas generales.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 1.82%, lo que es menor que la volatilidad anual del 3.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.

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