El euro cotiza a 19.79 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 15 de septiembre de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.50%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.81 pesos y un mínimo de 19.78 pesos.

En la última semana la cotización del Euro avanzó 0.68%, mientras que en el último año cayó 6.90%, evidenciando una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En 10 días, el Euro encadenó dos caídas, dos subidas, nuevas caídas, alternancia y cerró con dos avances; balance neto plano pero con impulso final positivo.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.42%, es menor que la volatilidad anual del 5.34%, lo que sugiere que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva al haber registrado un aumento en relación a los dos días anteriores. Este comportamiento sugiere que la moneda se está fortaleciendo frente a otras divisas durante este periodo.

La reciente alza en la cotización del Euro podría estar asociada a factores económicos positivos en la Eurozona, lo cual genera confianza en los inversores y responsables de políticas monetarias.

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.