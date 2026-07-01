Este miércoles, 1 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Iberdrola (IBE)se negocian a 21,85 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 299.816. Esta cifra refleja una variación del 0,05% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró una fase inicial volátil con un breve retroceso a mitad de periodo y, después, un impulso alcista sostenido de cinco sesiones consecutivas, cerrando con una clara tendencia positiva y mayor fortaleza del momentum.

Fuente: narrativas-es

La variación del Iberdrola durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Iberdrola ha sido del 9.28%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 14.51%. Esto indica que el comportamiento de la empresa ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con el año pasado, sugiriendo una reducción en las variaciones de su precio.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,85 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos relacionados con la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, después de deducir todos los gastos y obtener un fondo de inversión, es de 5.61B.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española del Ibex 35 con sede en Bilbao. Se dedica a la generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad, con foco en energías renovables (eólica —incluida offshore—, solar e hidráulica) y en redes inteligentes.

Produce y suministra electricidad y soluciones energéticas; su negocio se organiza en Redes, Renovables y Clientes, además de proyectos de almacenamiento e hidrógeno verde. Opera en varios países mediante filiales como ScottishPower (Reino Unido), Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil) y es una de las mayores utilities del mundo por capitalización y apuesta por la transición energética.