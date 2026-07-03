En el día de hoy, 3 de julio de 2026, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Iberdrola (IBE) se han establecido en un precio de apertura de 21.69 euros por unidad en el IBEX 35. Con un volumen de negociación de 158,124 acciones, este valor representa una ligera variación del 0.98% en comparación con la jornada anterior, reflejando el interés continuo por parte de los inversores en la compañía energética española.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró un saldo claramente alcista: 7 jornadas al alza y 3 a la baja; tras dos caídas tempranas encadenó cuatro avances, tuvo un retroceso aislado y cerró con dos subidas, señal de impulso comprador.

Fuente: narrativas-es

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana ha sido del 15.68%, en comparación con una volatilidad anual del 14.59%. Dado que la volatilidad de la última semana (15.68%) es mayor que la volatilidad anual (14.59%), esto indica que el comportamiento de Iberdrola ha sido inestable, presentando muchas variaciones en su valor durante este período reciente.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,84 euros el y un mínimo de 18,24 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos relacionados con la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, después de deducir todos los gastos y obtener un fondo de inversión, es de 5.61B.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española del Ibex 35 con sede en Bilbao. Se dedica a la generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad, con foco en energías renovables (eólica —incluida offshore—, solar e hidráulica) y en redes inteligentes.

Produce y suministra electricidad y soluciones energéticas; su negocio se organiza en Redes, Renovables y Clientes, además de proyectos de almacenamiento e hidrógeno verde. Opera en varios países mediante filiales como ScottishPower (Reino Unido), Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil) y es una de las mayores utilities del mundo por capitalización y apuesta por la transición energética.