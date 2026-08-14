La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este 14 de agosto de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) se inician su cotización en España con un precio de 41.40 euros por unidad en el IBEX 35, donde se ha registrado un volumen de negociación de 13,596 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.12% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró predominio bajista con seis jornadas de caída y cuatro de avance; hubo un breve rebote en el tramo inicial y repuntes puntuales, cerrando con subida pero con balance global negativo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 7.98%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 19.75%. Dado que el 7.98% es menor que el 19.75%, esto indica que el comportamiento de Endesa en el último año ha sido mucho más estable, presentando menos variaciones en sus precios en comparación con la volatilidad anual observada.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, sin incluir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final asciende a 1.89B, permitiendo así la formación de un fondo de inversión.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española del Ibex 35 con sede en Madrid y perteneciente al Grupo Enel. Opera principalmente en España y Portugal, incluidas redes y sistemas insulares.

Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas, produciendo energía renovable (eólica, solar e hidráulica) y convencional (nuclear y ciclos combinados). Sus líneas de negocio abarcan Endesa Generación, e-distribución, Endesa Energía y Endesa X; datos de interés: fundada en 1944, principal accionista Enel y una base de más de 10 millones de clientes.