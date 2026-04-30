En la apertura de mercados de este jueves, 30 de abril de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en el IBEX 35 se negocian a 37,76 euros y registran un volumen de 12377 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,11% en comparación con el día de ayer. En los últimos 10 días, Endesa SA mostró una tendencia alcista: 7 avances y 3 retrocesos, con cinco subidas seguidas al inicio, una corrección de dos jornadas a mitad de periodo y un cierre al alza pese a una breve volatilidad. La volatilidad económica de Endesa durante la última semana ha sido del 14.57%, lo que es menor a su volatilidad anual del 21.32%. Esto indica que el comportamiento de la compañía en el último periodo es mucho más estable en comparación con las variaciones experimentadas a lo largo del año. La estabilidad reciente sugiere un entorno menos incierto para los inversores en este corto plazo. Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Endesa es una de las principales compañías eléctricas de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas. La empresa produce energía a partir de diversas fuentes, incluyendo energías renovables, lo que la posiciona como un actor clave en la transición energética del país. Con una fuerte presencia en el mercado español y en algunos países de América Latina, Endesa cuenta con millones de clientes y una amplia infraestructura de generación y distribución. Además, la compañía está comprometida con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.