Este miércoles, 22 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE)se negocian a 40,55 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 13.880. Esta cifra refleja una variación del 0,25% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Endesa SA presentó una clara tendencia alcista con una sola corrección intermedia, lo que indica impulso comprador sostenido.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 12.43%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 19.59%. Dado que el 12.43% es menor que el 19.59%, esto indica que el comportamiento de la acción de Endesa en el último año ha sido mucho más estable en comparación con las fluctuaciones recientes.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 40,55 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, después de deducir todos sus gastos, es de 1.89B, lo que permite contar con un fondo de inversión significativo.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española integrada que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Pertenece al grupo Enel y opera principalmente en España y Portugal, con millones de clientes residenciales y empresariales.

Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además de la venta de gas y servicios energéticos. Produce electricidad a partir de renovables, hidráulica, nuclear y ciclos combinados; sus líneas de negocio incluyen redes, generación, comercialización y soluciones de movilidad eléctrica y eficiencia y fue fundada en 1944.