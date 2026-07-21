En la apertura de mercados de este martes, 21 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en el IBEX 35 se negocian a 40,62 euros y registran un volumen de 18557 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,49% en comparación con el día previo.

La cotización de Endesa SA inició con un retroceso, luego encadenó cinco avances, sufrió una corrección puntual y cerró con tres alzas, dejando un balance claramente positivo y un sesgo alcista.

Fuente: narrativas-es

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 12.49%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 19.62%. Comparando ambas cifras, observamos que el 12.49% es menor que el 19.62%, lo que indica que el comportamiento de Endesa ha sido mucho más estable en el último año.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 40,62 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, después de deducir todos sus gastos, es de 1.89B, lo que permite contar con un fondo de inversión significativo.

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La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española integrada que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Pertenece al grupo Enel y opera principalmente en España y Portugal, con millones de clientes residenciales y empresariales.

Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además de la venta de gas y servicios energéticos. Produce electricidad a partir de renovables, hidráulica, nuclear y ciclos combinados; sus líneas de negocio incluyen redes, generación, comercialización y soluciones de movilidad eléctrica y eficiencia y fue fundada en 1944.