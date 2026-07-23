Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con algunas sorpresas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de Venus y tienen un mensaje para ti.

¿Te gustaría saber lo que las estrellas tienen reservado a tu signo del zodíaco hoy, jueves 23 de julio? A continuación, descubre la predicción de tu horóscopo para saber qué depara el destino a tu economía, tu vida amorosa, tu salud y tu vida personal y profesional.

La predicción del horóscopo para Leo este jueves

Será un día tranquilo en todos los sentidos y podrás ir a tu ritmo para hacer lo que más te apetezca; quizá organizar tu entorno para sentirte más a gusto o salir a caminar con alguien de tu confianza.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Leo: ¿cómo te irá en el trabajo este jueves?

En el trabajo, Leo, el día será tranquilo y sin tensiones. Podrás marcar tu propio ritmo y enfocarte en tareas que te resulten agradables.

Aprovecha para ordenar tu espacio y cerrar pendientes ligeros. Un breve paseo o charla con alguien de confianza te ayudará a mantener la claridad.

¿Cómo le irá en el amor a Leo este jueves 23 de julio?

Leo, hoy el amor te favorece: tu magnetismo atrae y una charla sincera puede encender o reforzar un vínculo. Si estás en pareja, muestra un detalle cálido; si estás soltero, toma la iniciativa con confianza.

Compatibilidad destacada con Aries: comparten fuego, pasión y ritmo. La conexión fluye cuando celebran el liderazgo del otro y evitan competir por protagonismo.

Fuente: narrativas-es

¿Cómo son las personas de Leo?

Leo irradia carisma y confianza; disfruta liderar y brillar con creatividad y pasión.

Es leal y generoso con los suyos, aunque puede mostrarse orgulloso y dramático si no se siente valorado.

No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Leo

Date permiso para ir a tu propio ritmo y prioriza lo que realmente te apetece hoy. Ordena tu espacio cercano para sentirte más cómodo y en calma. Da un paseo con alguien de tu confianza y úsalo para recargar energía y buen ánimo.