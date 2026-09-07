Este lunes, 7 de septiembre de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE)se negocian a 41,47 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 10.836. Esta cifra refleja una variación del 0,61% en comparación con el día previo.

Endesa SA mostró un desempeño mixto en 10 días, con debilidad a mitad de periodo y tres avances consecutivos al final, mejorando el sesgo de corto plazo.

Fuente: narrativas-es

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, Endesa ha presentado una volatilidad del 13.59%, lo que es menor que su volatilidad anual del 19.50%. Esto indica que su comportamiento en el corto plazo es mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo una reducción en las variaciones y una mayor predictibilidad en sus movimientos de precios.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final asciende a 1.89B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos y conformar un fondo de inversión.

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La historia de Endesa

Endesa es una de las principales compañías energéticas de España, cotizada en el Ibex 35 y con sede en Madrid. Se dedica principalmente a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además de la venta de gas y soluciones energéticas.

Produce electricidad a partir de fuentes renovables, hidráulica, nuclear y ciclos combinados. Sus líneas de negocio incluyen Generación, Redes (Distribución), Comercialización y servicios como movilidad eléctrica y autoconsumo; fue fundada en 1944, opera sobre todo en España y Portugal y su accionista mayoritario es Enel.

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