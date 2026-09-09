En la apertura de mercados de este miércoles, 9 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 25,12 euros y registran un volumen de 360924 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,91% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la acción de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA presentó un sesgo mayoritariamente bajista: tras altibajos iniciales y un breve repunte a mitad del periodo, terminó con cuatro caídas consecutivas, cerrando con balance claramente negativo.

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana fue del 11.29%, mientras que la volatilidad anual alcanzó el 28.71%. Al comparar ambas cifras, observamos que la volatilidad de la última semana (11.29%) es menor que la volatilidad anual (28.71%). Esto indica que el comportamiento de BBVA ha sido mucho más estable en el último año, presentando menos variaciones recientes en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 25,4 euros el y un mínimo de 17,34 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, sin considerar los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 10.05B, lo que representa el fondo de inversión disponible.

Fuente: Pixabay Fuente: Pixabay

La historia de BBVA

BBVA es un grupo bancario español del Ibex 35 con sede social en Bilbao y sede operativa en la Ciudad BBVA (Madrid). Se dedica a los servicios financieros, con foco en banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión (CIB), gestión de activos y seguros mediante alianzas.

Produce y comercializa productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y soluciones de pago, con fuerte apuesta por la banca digital. Opera principalmente en España, México (su mayor contribución), Turquía y varios países de Sudamérica; surge de la fusión BBV-Argentaria (1999) y cotiza como BBVA en las bolsas españolas.

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