Este viernes, 3 de julio de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 22,53 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 291.400. Esta cifra refleja una variación del 0,4% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la acción de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA pasó de un arranque débil y errático a un tramo final de cinco subidas seguidas, con 7 avances en total, dejando un balance claramente alcista y un momentum positivo.

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en 16.12%, mientras que su volatilidad anual es de 29.77%. Dado que 16.12% es menor que 29.77%, esto indica que su comportamiento en la última semana es mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo que ha tenido menos variaciones recientes en su desempeño.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,53 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, incluyendo los operativos generales.

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La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español que cotiza en el Ibex 35; tiene su sede social en Bilbao y su centro corporativo en Madrid. Se dedica a la banca y ofrece servicios financieros a particulares, empresas e institucionales.

No produce bienes físicos, sino productos financieros: cuentas, tarjetas, préstamos e inversión, pagos, seguros y gestión de activos. Sus líneas de negocio son banca minorista, corporativa y de inversión; tiene fuerte presencia en España y México, presencia en Turquía y América Latina, fue fundado en 1857 y destaca por su digitalización y sostenibilidad.