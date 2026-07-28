Este 28 de julio de 2026, las acciones del Banco Santander (SAN) han iniciado la jornada en España con un precio de apertura de 12.32 euros por unidad en el índice IBEX 35. Además, el volumen de negociación alcanzó las 769,285 acciones, lo que representa una ligera variación del 0.55% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos diez días, la acción de Banco Santander encadenó cuatro descensos, luego dos avances, una nueva caída y cerró con tres subidas consecutivas; el periodo fue volátil y terminó cerca del nivel inicial, aunque con impulso positivo al final.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana ha sido del 35.68%, significativamente superior a su volatilidad anual del 30.12%. Este aumento indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este período reciente. Esta diferencia resalta una preocupación sobre la estabilidad del banco en el corto plazo, en contraste con un comportamiento más predecible durante el último año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,51 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.198B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.574B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera global con sede social en Santander (Cantabria) y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca minorista y comercial y a través de sus divisiones también opera en banca corporativa y de inversión, gestión de patrimonios y financiación al consumo en Europa y América.

Produce y ofrece productos y servicios financieros como cuentas y medios de pago, préstamos y hipotecas, tarjetas, seguros y plataformas digitales (Openbank, PagoNxt). Su línea de negocio principal es la banca minorista; cotiza en el Ibex 35 (SAN), fue fundada en 1857 y atiende a más de 160 millones de clientes con más de 200.000 empleados, situándose entre los mayores bancos de la zona euro.