Este 30 de julio de 2026, las acciones de Banco Santander (SAN) se presentan en el mercado español con un precio de apertura de 11.97 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 1,007,313 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del 0.15% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, Banco Santander alternó movimientos: dos caídas iniciales, dos subidas, altibajos, dos nuevas caídas y cierre al alza, con volatilidad y sesgo lateral.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana se ha situado en un 38.74 %, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 30.11 %. Esta diferencia indica que el comportamiento del banco es inestable y presenta muchas variaciones en su desempeño reciente, evidenciando un aumento en la incertidumbre y la fluctuación en su valor en comparación con el año anterior.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,51 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.198B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.574B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera global con sede social en Santander (Cantabria) y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca minorista y comercial y a través de sus divisiones también opera en banca corporativa y de inversión, gestión de patrimonios y financiación al consumo en Europa y América.

Produce y ofrece productos y servicios financieros como cuentas y medios de pago, préstamos y hipotecas, tarjetas, seguros y plataformas digitales (Openbank, PagoNxt). Su línea de negocio principal es la banca minorista; cotiza en el Ibex 35 (SAN), fue fundada en 1857 y atiende a más de 160 millones de clientes con más de 200.000 empleados, situándose entre los mayores bancos de la zona euro.