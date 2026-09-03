Este jueves, 3 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN)se negocian a 12,76 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 344.993. Esta cifra refleja una variación del 0,38% en comparación con el día de ayer.

La cotización de Banco Santander mostró 6 subidas y 4 caídas en los últimos 10 días, sin jornadas planas; inició y cerró al alza, con un bache intermedio de dos descensos seguidos, dejando un balance neto positivo y volátil.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana ha sido del 14.88%, una cifra que es claramente menor que la volatilidad anual del 29.18%. Esto indica que el comportamiento del banco en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con el año. La menor volatilidad reciente sugiere que ha habido menos variaciones en su rendimiento, lo cual puede ser interpretado como un signo de consolidación en su desempeño financiero.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,91 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que corresponde al fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española del Ibex 35 con sede social en Santander (Cantabria) y centro corporativo en Boadilla del Monte (Madrid); opera como banco universal en Europa y América. Se dedica a la intermediación financiera y ofrece productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, seguros e inversión.

Su línea de negocio se organiza en banca minorista y de empresas, financiación al consumo (Santander Consumer), banca corporativa y de inversión (Santander CIB), gestión de patrimonio y pagos (PagoNxt). Fundado en 1857, cotiza en la Bolsa de Madrid (ticker: SAN), cuenta con decenas de millones de clientes y es uno de los mayores bancos de la eurozona.

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