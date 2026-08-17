El cruce euro/libra esterlina mostró en la última semana un ligero avance de 0.09%, pero en el último año acumula una variación de -2.04%, lo que indica una tendencia general a la baja pese al repunte reciente.

En la sesión de apertura de este lunes, 17 de agosto de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8554 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,22% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor. Este incremento refleja un mayor optimismo en los mercados, impulsado por factores económicos favorables.

En contraste, si la tendencia hubiera sido negativa, habríamos observado una disminución de su cotización, lo que podría haber generado incertidumbre entre los inversores. Actualmente, la tendencia sugiere un entorno favorable para la libra, lo que podría atraer más inversiones en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.91%, es inferior al 3.46% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.