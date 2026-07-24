En la apertura de mercados de este viernes, 24 de julio de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB) en el IBEX 35 se negocian a 3,33 euros y registran un volumen de 3080336 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 2,18% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, la acción de Banco de Sabadell comenzó con dos descensos, rebotó dos jornadas, cedió una, encadenó tres subidas, retrocedió otra vez y cerró en alza, dejando un balance neto positivo con volatilidad moderada.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Banco de Sabadell se ha situado en un 21.49 %, lo que resulta ser menor que la volatilidad anual registrada en 27.87 %. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, presentando menos variaciones en comparación con períodos anteriores.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,33 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, cifra que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

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La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española del Ibex 35, fundada en 1881. Tiene su sede social en Alicante y su sede operativa en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca comercial y de empresas, con foco en pymes y ofrece productos como cuentas, depósitos, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos, seguros y pagos digitales. Opera principalmente en España y, a través de TSB, en el Reino Unido.