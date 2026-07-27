La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este lunes, 27 de julio de 2026 es de 3,38 euros y documentan un total de 2.946.708 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,5%.

Predomina la subida en los últimos 10 días, con siete jornadas al alza y tres retrocesos puntuales, lo que sugiere un sesgo alcista con impulso al final del periodo.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 23.96%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 27.95%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la reciente volatilidad semanal refleja menos variaciones en comparación con la tendencia anual.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,38 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, cifra que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española del Ibex 35, fundada en 1881. Tiene su sede social en Alicante y su sede operativa en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca comercial y de empresas, con foco en pymes y ofrece productos como cuentas, depósitos, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos, seguros y pagos digitales. Opera principalmente en España y, a través de TSB, en el Reino Unido.