Este jueves, 3 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB)se negocian a 3,63 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 98.873. Esta cifra refleja una variación del 0,14% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A. registró dos subidas iniciales, tres caídas consecutivas, un repunte de dos sesiones, una corrección breve y dos avances finales, cerrando con sesgo alcista pese a la volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Banco de Sabadell se sitúa en un 9.43%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 26.93%. Esta diferencia indica que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experiemento a lo largo del año.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,71 euros el y un mínimo de 2,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que indica la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras descontar todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.83B, que representa el fondo de inversión disponible para la empresa.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es un grupo financiero español con sede social en Alicante y centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Se dedica a la banca minorista y de empresas, ofreciendo productos como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos de inversión y seguros a través de su red de oficinas y canales digitales.

Su línea de negocio principal es la financiación y gestión de servicios financieros para particulares, pymes y grandes corporaciones y cotiza en el Ibex 35 (ticker: SAB). Fundado en 1881 en Sabadell, destaca por su especialización en pymes y por su presencia internacional a través de TSB en el Reino Unido.

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