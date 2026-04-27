La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este lunes, 27 de abril de 2026 es de 3,16 euros y documentan un total de 271.527 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,32%. En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A. mostró un sesgo bajista: prevalecieron las caídas con breves repuntes al inicio y a mitad del periodo y un rebote final, destacando una racha de cinco sesiones consecutivas a la baja que deja un balance neto negativo. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 12.378705503562172%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 31.058460617026036%. Esto indica que su comportamiento en el último período ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo que las variaciones en su valor han sido menos marcadas recientemente. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto la banca minorista como la banca empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. Fundado en 1881, Banco de Sabadell ha crecido significativamente y se ha consolidado como uno de los principales bancos en España. Además de su presencia en el mercado nacional, también cuenta con operaciones internacionales, lo que le permite ofrecer servicios a clientes en diferentes países. Su compromiso con la innovación y la digitalización ha sido clave para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado.