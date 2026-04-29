Este 29 de abril de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) han abierto en el IBEX 35 cotizando a 3.27 euros por unidad, con un notable volumen de negociación de 602,681 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.31% en comparación con el cierre de la jornada anterior, destacando el interés por parte de los inversores en el mercado español. En los últimos diez días, Banco de Sabadell S.A. inició con vaivenes, encadenó una racha bajista prolongada y cerró con tres sesiones de rebote; pese a la mejora final, el balance global sigue siendo negativo. La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 26.02%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 31.10%. Dado que 26.02% es menor que 31.10%, esto indica que su comportamiento en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, presentando menos variaciones en su comportamiento económico. Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,45 euros el y un mínimo de 2,98 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto la banca minorista como la banca empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes. Fundado en 1881, Banco de Sabadell ha crecido significativamente y se ha consolidado como uno de los principales bancos en España. Además de su presencia en el mercado nacional, también cuenta con operaciones internacionales, lo que le permite ofrecer servicios a clientes en diferentes países. Su compromiso con la innovación y la digitalización ha sido clave para adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado.