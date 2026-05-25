Este 25 de mayo de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) registran un precio de apertura de 3.46 euros por unidad en el índice IBEX 35. Con un volumen de negociación que alcanza los 2,755,842 títulos, la jornada presenta una variación del 1.74% en comparación con el día anterior, evidenciando el dinamismo del mercado y el interés de los inversores en la entidad bancaria.

En los últimos 10 días, Banco de Sabadell S.A. empezó con una corrección, rebotó dos jornadas, cedió a mitad del periodo y cerró con cinco avances seguidos, evidenciando impulso alcista y saldo positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 20.69%, lo que resulta ser menor que su volatilidad anual del 27.89%. Esto indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que las variaciones recientes son más controladas en comparación con el comportamiento más errático observado a lo largo de 12 meses.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,46 euros el y un mínimo de 2,98 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final de la empresa es de 1.83B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca comercial y de empresas, ofreciendo cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, pagos, inversión y seguros (en alianza). Su línea principal es la banca minorista y de pymes; fundado en 1881, destaca por su red de oficinas y su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad.