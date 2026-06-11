Este jueves, 11 de junio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 83.578 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,28%.

En el mercado EUR/RUB, la cotización retrocedió -1.57% en la última semana y acumula -10.62% en el último año, señalando una tendencia bajista.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización de la monedarublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, evidenciada por un aumento continuo en su valor. Este incremento sugiere un fortalecimiento en la confianza de los inversores en la economía asociada a esta moneda.

Analizando esta tendencia, parece que el crecimiento sostenido podría ser un indicativo de estabilidad económica que impulsa el valor del rublo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 9.15% en comparación con el 13.17% anual, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.