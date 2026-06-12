Este viernes, 12 de junio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 83.737 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,08%.

En el mercado del Euro y el rublo ruso, la cotización cayó un -1.31% en la última semana y acumula un descenso de -11.27% en el último año, mostrando una tendencia bajista.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva hoy, continuando su incremento tras dos días anteriores de mejora. Este aumento en la moneda refleja un fortalecimiento en su valor frente a otras divisas.

El análisis sugiere que esta favorable tendencia podría estar impulsada por factores económicos internos, lo que genera expectativas de estabilidad y confianza en el mercado.

La volatilidad económica del Euro frente al rublo ruso en la última semana es del 9.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.95%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.