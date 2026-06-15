Este lunes, 15 de junio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 84.386 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,56%.

En la última semana, el tipo de cambio EUR/RUB subió 1.57%, pero en el último año registra una variación de -10%, lo que sugiere una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización del rublo muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere una mejora en el valor de la moneda, continuando así la racha favorable que se ha observado recientemente.

A pesar de la volatilidad del mercado, el rublo parece estar fortalecido por factores económicos locales y externos. Esto podría indicar un potencial de estabilidad en su cotización si las condiciones actuales se mantienen.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y del rublo ruso, con un 9.81%, es menor que la volatilidad anual del 12.96%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.