Este martes, 1 de septiembre de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 100.171 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,09%.

La cotización del Euro frente al rublo ruso registró en la última semana un cambio de 1.9%, mientras que en el último año la variación fue de 6.84%, reflejando una evolución más marcada en el horizonte anual que en el corto plazo.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy la cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esta mejora sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que puede ser un indicio de una mayor confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el futuro cercano, ya que podría ser un signo de recuperación o simplemente un repunte temporal.

La volatilidad económica del Euro frente al rublo ruso en la última semana ha sido del 15.23%, lo que es superior a la volatilidad anual del 13.52%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 100,6 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.

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