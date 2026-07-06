Este lunes, 6 de julio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 89.357 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 1,12%.

La cotización entre el Euro y el rublo ruso mostró un retroceso, con una variación semanal de -0.59% y una caída anual de -8.46%, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto indica un leve repunte en su valor, lo que puede ser un indicativo de un fortalecimiento en el mercado.

En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, el rublo habría continuado depreciándose, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica.

Esta tendencia sugiere un posible cambio en la percepción del rublo por parte de los inversores, lo que podría influir en su desempeño futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro frente al rublo ruso ha sido del 20.06%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 13.07%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.