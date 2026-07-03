Este viernes, 3 de julio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 88.643 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,05%.

La cotización entre el Euro y el rublo ruso muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -1.26% y en el último año acumula un descenso de -10.07%.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy la cotización del rublo muestra una tendencia positiva, continuando con un comportamiento ascendente durante los últimos días. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con su posición anterior.

La mejora en la cotización podría atribuirse a factores económicos favorables o un aumento en la demanda de la moneda, lo que es un indicativo de confianza en la estabilidad económica del país.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 23.00% en comparación con el 13.26% del año, indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.