Este miércoles, 1 de julio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 89.743 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,16%.

En el mercado euro/rublo ruso, la última semana registró un repunte del 4.05%, mientras que en el último año la cotización acumuló una caída del -9.19%, sugiriendo fortaleza reciente pero una tendencia bajista en el periodo anual.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días anteriores, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento puede ser un indicativo de una mejor confianza económica o de factores externos que están influyendo favorablemente en su valor.

A medida que la tendencia continúa al alza, es posible que los inversores especulen sobre una recuperación económica más amplia. Sin embargo, es importante monitorear esta evolución para determinar si se trata de una tendencia sostenible o un repunte temporal.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso ha sido del 30.92%, significativamente mayor que la volatilidad anual del 13.44%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.