Los beneficiarios de una pensión no contributiva en España en 2026 deben cumplir con un trámite clave antes del 31 de marzo para evitar problemas en el cobro. La presentación de la declaración anual de ingresos sigue siendo obligatoria tanto para pensiones de jubilación como por incapacidad. No cumplir con este requisito puede derivar en la suspensión temporal de la pensión no contributiva. En algunos casos, si la situación no se regulariza, también podría afectar a la continuidad del derecho a percibir la prestación. Por este motivo, las autoridades insisten en que los pensionistas revisen su situación y presenten toda la documentación dentro del plazo establecido en 2026. Para ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tiene una aplicación: VIVESS, que permite a los pensionistas que viven fuera de España validar su supervivencia de manera fácil y rápida desde su móvil. Esta app está disponible para dispositivos Android e iOS y puede descargarse gratuitamente desde Google Play. No presentar la documentación antes del 31 de marzo de 2026 no implica automáticamente la pérdida definitiva de la pensión. Sin embargo, sí puede provocar la suspensión temporal de los pagos. Si se cumple con este trámite dentro del plazo, es posible recuperar los pagos atrasados. Por eso, actuar con rapidez es fundamental para evitar complicaciones mayores. A continuación, te mostramos los pasos para utilizar la app VIVESS y registrar tu Fe de vida de manera segura: Descargar la app desde Google Play o App Store.Identificación: abre la app y selecciona tu país de residencia. Ingresa tus datos personales, como la fecha de nacimiento y sexo. Luego, utiliza tu DNI o Cl@ve Permanente para autenticarte.Registrar tu Fe de vida: muestra tu documento de identidad (frontal y reverso) en el recuadro de la app y sonríe para facilitar la identificación facial. Después, firma el documento en la app y sonríe nuevamente para completar el proceso.Confirmación instantánea: la validación se realiza al instante, y el documento firmado se envía automáticamente al INSS. Recibirás un justificante en la app, que podrás descargar de inmediato.