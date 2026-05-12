La liquidación por cierre de Perfumerías Prieto marcó el final de una etapa para una cadena histórica de perfumería, maquillaje y cosmética. La empresa familiar, nacida como Perfumería Francisco Prieto, cerró sus tiendas físicas el 31 de marzo de 2026 tras una campaña de descuentos especiales para dar salida a sus existencias. Perfumerías Prieto comunicó a su clientela el cierre de sus 22 establecimientos físicos y realizó una liquidación de existencias activa desde el 6 de febrero hasta el 31 de marzo de 2026. La medida afectó a sus locales en València, Castellón, Alicante, Tarragona y Murcia, mientras la firma mantiene como canal disponible su tienda online, operativa desde 2013 según la información corporativa de la compañía. La cadena comunicó el cierre a sus clientes mediante mensajes SMS. En esas comunicaciones, la empresa agradeció la confianza de su clientela y anunció la liquidación de productos hasta el 31 de marzo de 2026. El mensaje reproducido por medios sectoriales decía: “Perfumerías Prieto cierra sus tiendas liquidando existencias del 06/02 hasta el 31/03”. Además, en las fachadas de algunos establecimientos se exhibieron carteles de agradecimiento por “estos 70 años” y se informó de una liquidación por cierre con “descuentos especiales en toda la tienda, del 6 de febrero al 31 de marzo de 2026”. Ese aviso acompañó el tramo final de actividad de una marca muy reconocible para varias generaciones de clientes en la Comunidad Valenciana y otras provincias del arco mediterráneo. La red comercial de Perfumerías Prieto estaba formada por 22 establecimientos físicos distribuidos en cinco provincias: València, Castellón, Alicante, Tarragona y Murcia. La mayor concentración se encontraba en la provincia de Valencia, con 12 tiendas, seguida de Murcia, con cinco locales. Según la información publicada sobre la red comercial, las tiendas estaban repartidas de este modo: Valencia, con establecimientos en Alaquàs, L’Eliana, Carcaixent y Mislata; Murcia, con locales en Cartagena, Lorca, Molina de Segura y la capital regional; Alicante, con tiendas en Alicante capital y Elche; Castellón, con establecimientos en Castelló y Benicarló; y Tarragona, con un local en Tortosa. El cierre de estos 22 establecimientos físicos se hizo efectivo el 31 de marzo de 2026. La liquidación por cierre de Perfumerías Prieto se mantuvo activa hasta esa fecha con el objetivo de facilitar la venta de existencias antes de la bajada definitiva de persiana. Tras el cierre físico, la referencia de la marca queda en su tienda online. La propia compañía indica en su información corporativa que comenzó su actividad en internet en 2013, un dato relevante para entender el cambio de modelo después del fin de sus locales a pie de calle. La clausura de las tiendas supone también la pérdida de una presencia comercial tradicional en ciudades donde la cadena formó parte del consumo cotidiano de perfumería y cosmética. El paso al canal digital deja atrás el trato directo en tienda, las compras de cercanía y una red física que sostuvo durante décadas la identidad de Perfumerías Prieto.