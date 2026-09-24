Dos F-18 españoles despegan de madrugada por una alerta de drones a las puertas de Rumanía. Fuente: Shutterstock

Dos cazas F-18 españoles desplegados en Rumanía fueron activados durante la madrugada de este jueves 24 de septiembre ante la detección de varios objetivos aéreos en territorio ucraniano, próximos a la frontera rumana.

Los aviones, pertenecientes al destacamento ‘Paznic’ del Ejército del Aire y del Espacio, despegaron desde la Base Aérea 57 Mihail Kogălniceanu en el marco de la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN. La alerta correspondiente a este episodio terminó a las 05:44 horas, según informó el Ministerio de Defensa Nacional de Rumanía.

Más tarde se produjo un segundo incidente distinto en el norte del país. Otro objetivo aéreo entró en el espacio aéreo rumano, permaneció allí unos cuatro minutos y terminó estrellándose cerca de Solca, en el condado de Suceava. Las autoridades identificaron en el lugar un dron de pequeñas dimensiones y confirmaron que no hubo víctimas ni daños materiales.

Dos F-18 españoles despegan de madrugada por una alerta de drones a las puertas de Rumanía. Fuente: Wikipedia

¿Por qué se activaron los F-18 españoles en Rumanía?

Durante la noche del 23 al 24 de septiembre, los sistemas de vigilancia detectaron un grupo de objetivos aéreos al norte de Chilia Veche, en territorio de Ucrania y cerca de la frontera con Rumanía.

Ante esta situación, dos F-18 del Ejército del Aire y del Espacio español despegaron desde Mihail Kogălniceanu para supervisar la zona. Los aviones estaban de servicio en la misión de Policía Aérea Reforzada de la OTAN.

A las 04:41 horas, las autoridades enviaron además un mensaje de emergencia RO-Alert a la población del norte del condado de Tulcea. La alerta aérea terminó a las 05:44 horas.

El comunicado oficial rumano no señala que los objetivos vigilados por los cazas españoles penetraran en el espacio aéreo nacional durante ese episodio ni identifica expresamente esos objetivos como drones rusos.

Un segundo dron entró en el espacio aéreo de Rumanía y cayó cerca de Solca

Horas después, los radares rumanos detectaron otro objetivo aéreo en territorio ucraniano, esta vez cerca del norte del condado de Botoșani.

En este segundo episodio despegaron dos F-16 de la Fuerza Aérea rumana desde la Base Aérea 86 de Borcea. Según el Ministerio de Defensa del país, el objetivo cruzó posteriormente la frontera y penetró en el espacio aéreo nacional.

Una actualización posterior precisó que permaneció aproximadamente cuatro minutos sobre territorio rumano antes de caer cerca de Solca, en el condado de Suceava.

Los equipos de intervención acudieron al lugar, aseguraron el perímetro e identificaron un pequeño dron. No se registraron víctimas ni daños materiales. A las 07:21 horas también despegó un helicóptero IAR-330 SOCAT para vigilar la zona.

Qué misión cumplen los F-18 españoles desplegados en Rumanía

Los cazas españoles forman parte del Destacamento Aéreo Táctico ‘Paznic’, desplegado en la base de Mihail Kogălniceanu para contribuir a la Policía Aérea Reforzada de la OTAN en su flanco este.

El Ministerio de Defensa español informó el 16 de septiembre de que el contingente estaba compuesto por casi 200 militares, siete F-18 del Ala 12 y un A400M del Ala 31, utilizado para reabastecimiento en vuelo. La unidad mantiene medios de defensa aérea en alerta las 24 horas.

El despliegue comenzó su misión operativa a principios de agosto. Según el Estado Mayor de la Defensa, durante su primer mes el destacamento acumuló 17 activaciones reales de Policía Aérea ante aeronaves no identificadas y posibles drones próximos al espacio aéreo de la OTAN.

Dos F-18 españoles despegan de madrugada por una alerta de drones a las puertas de Rumanía. Fuente: Wikipedia Fuente: Digital LCPL JOHN MCGARITY, USMC

El precedente: un F-18 español ya derribó un dron en agosto

El actual despliegue se produce después de otro incidente registrado el 16 de agosto de 2026, cuando cazas del destacamento ‘Paznic’ intervinieron ante un dron que había vulnerado el espacio aéreo de la Alianza en Rumanía.

El Ministerio de Defensa español confirmó posteriormente que un caza español neutralizó aquel dron tras su incursión en territorio rumano. Según Defensa, fue la primera vez que un país aliado distinto de la propia Fuerza Aérea rumana derribaba un dron en territorio del país.

La sucesión de alertas refleja el nivel de vigilancia que mantiene la OTAN en su flanco oriental, especialmente en las zonas rumanas próximas a la frontera con Ucrania.