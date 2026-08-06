El Ibex 35 no sólo llegó a la barrera psicológica de los 20.000 puntos por primera vez en su historia, sino que va a por más y hoy coquetea con alcanzar los 20.300. Achacar este fenómeno a un solo motivo sería incorrecto. Razones que alimentan el optimismo de los inversores hay de todo tipo.

Por caso, hoy jueves las subidas obedecen, en parte, a la confianza de los analistas sobre un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que permita la reapertura del estrecho de Ormuz. A pesar de la ambigüedad de las noticias que llegan tanto desde Teherán como de Washington , según las cuales los iraníes insisten en que no se están produciendo nuevas negociaciones entre ambas partes, al contrario de lo que sugieren los estadounidenses, que aseguran que sí hay conversaciones para un acuerdo, los inversores decidieron tomar como buena la parte positiva de las novedades que llegan desde ambas capitales.

“En cualquier caso”, afirma la agencia Dow Jones Newswires, “ya se sabe cómo es todo lo relacionado con este conflicto”, y es que muchos analistas apuntan que parece que estamos ante el Día de la Marmota. “Primero”, sigue, “el optimismo sobre un acuerdo que apuntala la subida de las bolsas, luego un cruce de declaraciones o de ataques que hace saltar todo por los aires y provoca caídas, y después, la relación de las tensiones y el acercamiento de posturas que devuelve la confianza sobre el fin de la guerra”.

Por otra parte, también hoy se conocieron los pedidos de las fábricas de Alemania, que se dispararon un 3,1% en junio con respecto al mes anterior, por encima del incremento del 0,3% que registraron en mayo. En la misma tónica se movió el índice industrial español que subió un 3,8% en junio en relación al mes anterior.

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El caso del Ibex35

El sector siderúrgico jugó un rol sumamente importante en la performance en lo que va de año del selectivo español. Ahí está Arcelormittal para testificarlo con una subida de un 64% en estos ocho meses del ejercicio. Dentro del sector le sigue Acerinox con 43,76%. Entre ambas se ubica Repsol con un incremento de su valor de casi 60 puntos porcentuales, gracias a la muy buena evolución de refino que equilibró los vaivenes – subas y bajas según las noticias que llevaban del estrecho de Ormuz – del precio del crudo.

Aunque el precio del petróleo no sólo afecta el comportamiento de Repsol en el parqué. También lo hace en líneas generales. La caída del valor del crudo acarreó efectos positivos en la Bolsa.

Más allá de lo evidente que es el ahorro directo en combustible, también es cierto que el precio de la energía más bajo reduce los costes de producción y transporte, mejora los márgenes de numerosas compañías y rebaja el riesgo de que la inflación vuelva a acelerarse.

En la jornada de hoy la nota corre por cuenta de dos empresas del sector de las telecomunicaciones que hasta el momento tuvieron, una, un comportamiento modesto; y, la otra, en cambio, francamente negativo.

En el segundo caso nos referimos a Cellnex Telecom que encabeza las subidas con un 3,32%, cuando en lo que va de año sus títulos sufrieron una desvalorización de tres puntos porcentuales.

Telefónica, la tercera compañía que más sube lo hace un 2,43% mientras desde enero lo hace tan sólo otro 6%.

Digi no quiere quedar relegada de este viento alcista que sopla en el sector . Hoy lo está haciendo un 4% en el Mercado Continuo. De hecho, las acciones de la low cost rumana alcanzan máximos intradía superiores a los 5,70 euros, por encima de nuevo de los 5,60 euros fijados en su salida a Bolsa el pasado 16 de julio.

ACS e Indra con respectivas subidas también empujaron al selectivo español llegar – y superar – los 20.000 puntos. La constructora que preside Florentino Pérez, que esta semana aumentó su participación al 14,89% y se afianzó como primer accionista de la empresa, desde comienzo del ejercicio incrementó el precio de sus títulos en un 30%.

Indra, que comenzó el año con dudas y con movimientos en la alta dirección que les generó ruido a los inversores, recuperó terreno y actualmente lleva una ganancia de un 26%.

La Banca manda

Tal como se vio, es incorrecto achacar a un solo sector el gran año que hasta el momento está protagonizando el Ibex 35. Dicho esto, tampoco se puede obviar por muy relevante el papel que tuvieron los seis bancos cotizantes en el rally de Ibex 35.

Tanto en los resultados trimestrales como semestrales, los bancos obtuvieron beneficios que superaron a los anteriores, cuando el termino `récord’ acompañó a cada resultado. En concreto, el resultado conjunto de la gran banca española alcanzó los 20.164 millones de euros.

Pero hay más. “Entre las seis entidades cotizadas, acumulan una capitalización conjunta que ya supera los 450.000 millones de euros, a solo un 11% de revalorización de alcanzar el medio billón. Desde abril de 2025, el sector duplicó su tamaño bursátil.

Elaboración propia

Adicionalmente, Banco Santander y BBVA superaron en este ejercicio la barrea de los 100.000 euros de capitalización bursátil. Asimismo, junto con CaixaBank (+23,70 y Unicaja +25,56%), son los bancos que mayor valorización lograron hasta la fecha. Mientras los cántabros lo hicieron un 28,88% los vascos incrementaron su valor en un 23,69%.

A más distancia se ubica el segundo pelotón encabezado por Bankinter (+16,78) y el rezagado Banco Sabadell con un crecimiento modesto de un 2,23%