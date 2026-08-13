En el búnker de OHLA después de tanto tiempo reina el optimismo. Y los resultados del primer semestre de este año invitan a continuar con ese estado de ánimo. La constructora de enero a junio con un beneficio neto de 500.000 euros a pesar de recoger el impacto temporal y extraordinario asociado al litigio Flaggers.

Si se excluye este efecto no recurrente, el beneficio neto atribuible asciende a 27,1 millones de euros, una cifra que se contrapone con las pérdidas de 29,7 millones registradas en el mismo periodo de 2025 y que mejora los resultados obtenidos en el primer trimestre de 2026 que fue de 7,8 millones.

La positiva evolución del Grupo también se refleja en el crecimiento de su rentabilidad operativa. Durante el primer semestre de 2026, OHLA alcanzó un Ebitda de 103,6 millones de euros. Sin el impacto del litigio Flaggers, el Ebitda recurrente alcanzó los 116,9 millones, un 39% superior al registrado en el mismo lapso de tiempo del ejercicio pasado.

Incluyendo la actividad de Servicios, las ventas del Grupo alcanzaron los 2035 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,4% respecto al mismo periodo de 2025. Además, registró una generación de caja de 96,4 millones de euros, permitiendo cerrar el semestre con una posición de liquidez con recurso de 711,3 millones, frente a los 613 millones registrados al cierre de marzo.

OHLA deja atrás el rojo semestral pese al impacto extraordinario del litigio Flaggers. (Fuente: OHLA)

La división construcción motor del crecimiento

La empresa explicó en la nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la positiva evolución operativa estuvo impulsada, principalmente, por el sólido desempeño de la división de Construcción, que alcanzó un Ebitda de 120,1 millones de euros, esto es un 10,7% más. Esto le permitió a OHLA elevar su margen sobre ventas hasta el 7,3%, frente al 6,8% registrado un año atrás.

Asimismo, la cifra de negocio creció un 3,8%, hasta los 1650 millones de euros, mientras que la cobertura de actividad se situó en 28,3 meses, frente a los 26,8 meses del mismo periodo de 2025, reforzando la visibilidad del negocio a futuro.

El Tribunal Supremo desestimó íntegramente los recursos interpuestos contra OHLA. Shutterstock

Fallo favorable en el Supremo

La compañía recordó, además, que con posterioridad al cierre del primer semestre y con carácter previo a la presentación de estos resultados, logró resolver favorablemente una de las contingencias más importantes que tuvo que afrontar y que durante más de una década acompañó a la constructora que preside Luis Amodio.

En concreto, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desestimó íntegramente los recursos interpuestos contra OHLA por varios fondos de titulización en relación con las desviaciones de costes de construcción de la autopista M-12 de acceso al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. De esta manera, esta resolución pone fin a un proceso cuyas reclamaciones que ascendían a 212 millones de euros, más 71 millones en concepto de intereses.