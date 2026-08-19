Tras la entrada irregular de más de 80.000 migrantes en Ceuta a finales de julio, distintas instituciones han ofrecido cifras sobre presuntas agresiones sexuales denunciadas en la ciudad.

El dato varía de forma notable según la fuente, y la razón principal es que cada organismo cuenta cosas distintas: no es lo mismo una denuncia formalizada ante la Fiscalía que una mujer atendida en un centro de crisis o un caso en tramitación judicial.

La verificadora Newtral.es contactó con varios organismos para aclarar el asunto y, según publicó, solo obtuvo respuesta de la Fiscalía de Ceuta, la Consejería de Sanidad ceutí y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Qué dice la fiscalía sobre las agresiones sexuales en Ceuta. Fuente: EFE Reduan Dris

Qué dice la Fiscalía de Ceuta

Según la información que la Fiscalía del área de Ceuta trasladó a Newtral.es por correo, desde la entrada irregular y hasta el 17 de agosto se habían formalizado judicialmente 13 denuncias por agresiones sexuales.

De acuerdo con esa misma fuente, la mayoría de los presuntos autores serían extranjeros no residentes legalmente en España, con la excepción de dos nacionales. En cuanto a las víctimas, la Fiscalía señaló que tres eran menores y el resto mayores de edad, y que casi todas eran extranjeras no residentes legalmente en la ciudad.

La Fiscalía precisó, además, un dato clave para entender el estado de estos casos: al no haber podido determinarse en la mayoría de las denuncias la identidad del autor, los procedimientos están archivados provisionalmente, aunque podrían reabrirse si aparecieran nuevos elementos.

Qué cifras dan los sindicatos policiales y Sanidad

Las cifras de otras fuentes no coinciden con la de la Fiscalía, precisamente porque miden realidades distintas. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) habló en la red social X de 15 “violaciones” en Ceuta desde el inicio de la crisis, sin aportar más detalles. Newtral.es señala que no ha podido determinar de qué tipo de agresiones sexuales se tiene constancia.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, cifró el 16 de agosto en cinco los presuntos casos atendidos en el centro de crisis de la ciudad, citando como fuente a la consejera de Sanidad ceutí.

Preguntada por qué su dato no coincidía con el del sindicato policial, la ministra respondió, según recogió Newtral.es: “Si la Policía tiene 15 y nosotros tenemos cinco, a lo mejor es que hay diez mujeres que no han pasado por el hospital o por los puntos de crisis de atención a la violencia machista”.

La Consejería de Sanidad de Ceuta confirmó a Newtral.es que en su centro de crisis 24 horas atienden a cinco mujeres, cuatro mayores de edad y una menor, todas con denuncia. Sobre las cifras de los sindicatos, matizó: “La cifra de la que hablan los sindicatos no la tenemos contrastada”.

Qué casos han llegado a los juzgados

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla facilitó a Newtral.es los datos que había ofrecido a la prensa el 12 de agosto, con la advertencia de que eran los que tenía hasta ese momento. Según esa información, las plazas judiciales de Ceuta tramitaban hasta esa fecha tres casos de agresiones sexuales presuntamente cometidas por migrantes que participaron en la entrada masiva, con víctimas que también eran mujeres migrantes.

En uno de los casos, el juez decretó prisión provisional sin fianza para un hombre que presuntamente habría cometido una agresión sexual con penetración sobre una menor. En otro, se acordó el ingreso en prisión del presunto agresor por “tocamientos” a otra menor. En el tercero, se decidió la expulsión del presunto agresor tras realizar “tocamientos” a una mujer mayor de edad.

De forma más reciente, y según fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) citadas por El Confidencial, los juzgados de Ceuta han incoado desde el 5 de agosto nueve diligencias previas por agresiones sexuales. Esas mismas fuentes advierten de que los asuntos penales se han multiplicado y de que la cifra podría elevarse, ya que hay partes médicos y atestados en trámite sin detenidos ni citados por el momento.

Por qué las cifras no son comparables entre sí

La disparidad de números, lejos de indicar una contradicción, responde a que cada fuente contabiliza un tramo distinto del proceso.

La Fiscalía cuenta denuncias formalizadas (13); Sanidad y la Consejería, mujeres atendidas en centros de crisis (cinco); el sindicato policial, una cifra propia (15) que las autoridades sanitarias dicen no tener contrastada; y los juzgados, los casos en tramitación en un momento concreto (tres el día 12, nueve diligencias desde el 5 de agosto).