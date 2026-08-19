La tecnología comienza a desempeñar un papel relevante desde las primeras etapas de la relación laboral.

El bienestar de los empleados dejó de ser un beneficio complementario para convertirse en un factor estratégico para las empresas, en un momento en el que atraer y retener talento depende cada vez menos de ofrecer únicamente una mejor remuneración.

De acuerdo con Haydeé Jaime, Content Strategy Manager de Pandapé, el 36% de los líderes empresariales considera que el bienestar laboral es una de las tendencias de 2026 y ya hace ajustes en sus estrategias para incorporarlo dentro de sus organizaciones.

“El bienestar es hoy en día un tema que deja de ser un beneficio complementario o de estrategias aisladas para ser un factor estratégico que influye en la productividad, el compromiso y la permanencia”, explicó Jaime a El Cronista.

La relevancia económica de este cambio también se refleja en las prioridades de los trabajadores. Según datos de Pandapé compartidos por la ejecutiva, el 44% de las personas estarían dispuestas a cambiar de trabajo por razones relacionadas con el salario económico, mientras que el 56% otorga mayor peso a factores como el liderazgo positivo, una cultura laboral saludable, el desarrollo profesional, la flexibilidad y la coincidencia entre el propósito individual y el de la organización.

Para las empresas, esto implica que la estrategia de bienestar ya no puede limitarse a prestaciones adicionales o acciones aisladas. La compañía sostiene que escuchar a los colaboradores y adaptar los beneficios a sus necesidades puede contribuir a fortalecer la fidelización, reducir la rotación y evitar la pérdida de conocimiento dentro de las organizaciones.

“Las empresas tienen que reconocerlo para seguir siendo atractivas”, señaló Jaime, al referirse al mayor peso que tienen estos factores frente a la compensación económica.

Tecnología para conectar talento y empresas

En este escenario, la tecnología comienza a desempeñar un papel relevante desde las primeras etapas de la relación laboral, que es justo el terreno de Pandapé, un software de gestión del proceso de reclutamiento, conocido como ATS (Applicant Tracking System), que automatiza y optimiza las distintas fases que van desde la publicación de una vacante hasta la contratación, con énfasis en la experiencia del candidato.

La plataforma pertenece a un grupo español especializado en tecnología para recursos humanos, aunque fue desarrollada específicamente para responder a las necesidades del mercado latinoamericano. Actualmente, Pandapé reporta más de 11,000 clientes en la región.

Entre sus herramientas se encuentra una funcionalidad que permite a los candidatos postularse a vacantes directamente desde WhatsApp, una alternativa que busca simplificar el proceso de selección frente a formularios extensos o la necesidad de utilizar una computadora.

La empresa también incorporó evaluaciones gamificadas apoyadas en neurociencia, que buscan complementar las pruebas psicométricas tradicionales mediante juegos y representaciones de escenarios laborales. El objetivo es identificar no sólo si una persona cuenta con las capacidades técnicas requeridas, sino también si su perfil puede encajar con la dinámica de un equipo y una organización.

“Una persona que pueda cumplir, por ejemplo, los requisitos técnicos o más básicos de una posición, no necesariamente va a ser la que pueda encajar en el equipo, en la empresa”, explicó Jaime.

La lógica detrás de estas herramientas es que un mejor ajuste entre candidato y organización puede beneficiar tanto al trabajador como al negocio. A través de datos sobre habilidades técnicas y blandas, así como aspectos relacionados con la manera de trabajar, adaptación y comunicación, las empresas pueden tomar decisiones más informadas sobre la asignación de talento.

Pandapé también cuenta con herramientas de gestión para empleados que permiten realizar encuestas y conocer sus preferencias, con el objetivo de identificar tendencias y ajustar los beneficios a las características de cada organización.

El reto: hacer más humano el uso de la tecnología

Para Jaime, uno de los cambios más relevantes en recursos humanos es precisamente la posibilidad de combinar automatización con una mayor atención a las necesidades de las personas.

“Cada vez se reconoce más la importancia del bienestar integral y no se deja de lado el uso de la tecnología; se está caminando hacia el punto de poder equilibrar ambas, para ser más rápidos, más ágiles, más estratégicos, pero seguir siendo más humanos”, afirmó.

La plataforma tiene presencia en México a través de alianzas con Computrabajo y OCC, y entre las empresas que la ejecutiva mencionó como clientes se encuentran Starbucks, KPMG, Sodexo, Grupo HEP, Biofarmax y BMW, además de consultoras de reclutamiento como Manpower. Pandapé también tiene presencia en otros mercados de la región, entre ellos Colombia, Chile, Perú y Argentina.

La apuesta no está dirigida únicamente a grandes corporativos. La empresa considera que las pequeñas y medianas empresas también pueden beneficiarse de este tipo de soluciones. Jaime señaló que una compañía que maneje más de 10 procesos de reclutamiento al año ya podría comenzar a evaluar el uso de un ATS.

La razón es que, además de automatizar tareas, estas herramientas pueden liberar tiempo de los equipos de recursos humanos para que se concentren en actividades de mayor valor estratégico.

“Ya no estamos en el tiempo en el que RH era solamente quien reclutaba o nada más hacía la fiesta de fin de año. Hoy RH tiene un papel y puede tener un papel decisivo y muy estratégico”, sostuvo Jaime.

Para las empresas, el cambio de paradigma supone dejar de entender el bienestar como un costo adicional y comenzar a medirlo desde variables vinculadas con la atracción, permanencia, productividad y experiencia de los trabajadores.

Pandapé advierte, sin embargo, que no necesariamente implica grandes inversiones: en algunos casos, conocer qué valoran realmente los empleados —desde flexibilidad hasta transporte o guardería— puede ser más relevante que ampliar indiscriminadamente el paquete de prestaciones.