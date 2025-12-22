El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del martes marcó hasta los 11.350.167 MWh con respecto a los 11.125.683 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 77.95 euros el MWh, unos 70.86 euros menos que en el día anterior de la semana.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 23 de diciembre?

En el martes, 23 de diciembre de 2025, las horas más elevadas para el uso de la luz se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 90,03 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 90.03 euros De 8:00 a 9:00 89.65 euros De 9:00 a 10:00 88.13 euros De 21:00 a 22:00 87.99 euros De 17:00 a 18:00 87.74 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 23 de diciembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, donde el precio será solamente de 56,65 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 4:00 a 5:00 56.65 euros De 3:00 a 4:00 59.43 euros De 5:00 a 6:00 60.85 euros De 2:00 a 3:00 61.35 euros De 1:00 a 2:00 62.05 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 70.89 De 1:00 a 2:00 62.05 De 2:00 a 3:00 61.35 De 3:00 a 4:00 59.43 De 4:00 a 5:00 56.65 De 5:00 a 6:00 60.85 De 6:00 a 7:00 72.93 De 7:00 a 8:00 83.13 De 8:00 a 9:00 89.65 De 9:00 a 10:00 88.13 De 10:00 a 11:00 84.49 De 11:00 a 12:00 83.41 De 12:00 a 13:00 83.06 De 13:00 a 14:00 79.93 De 14:00 a 15:00 81.2 De 15:00 a 16:00 84.29 De 16:00 a 17:00 82.86 De 17:00 a 18:00 87.74 De 18:00 a 19:00 87.38 De 19:00 a 20:00 86.77 De 20:00 a 21:00 90.03 De 21:00 a 22:00 87.99 De 22:00 a 23:00 79.14 De 23:00 a 24:00 67.49

Los electrodomésticos del hogar que más energía consumen

