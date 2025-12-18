Se despide la Ley de Alquileres: desde ahora los inquilinos pueden hacerse cargo de los gastos de la comunidad si lo aceptan en el contrato.

De acuerdo con una resolución del Tribunal Supremo, los gastos de comunidad solo podrán recaer sobre los inquilinos cuando así quede recogido de forma expresa en el contrato.

Este criterio jurídico tiene un impacto directo en cientos de miles de arrendatarios en todo el país. La sentencia, que pone fin a un prolongado litigio en el que participó la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) y que pasó por distintas instancias judiciales, fija por primera vez un marco claro y unificado para regular quién debe asumir estos costes en los contratos de alquiler.

Inquilinos asumirán gastos comunitarios solo si lo aceptan expresamente por escrito. (Foto: Freepik)

El aumento de los gastos para los inquilinos

El Tribunal Supremo ha dejado claro que:

Los inquilinos solo deben asumir gastos de comunidad si así se refleja explícitamente en el contrato de alquiler.

Ningún arrendatario estará obligado a cubrir costes no acordados previamente por escrito.

Esta medida aplica tanto a viviendas privadas como a vivienda pública, siempre y cuando el contrato cumpla con los requisitos legales.

Qué debe incluir el contrato para que los inquilinos asuman gastos de comunidad

Para que estos gastos puedan ser reclamados al arrendatario , es imprescindible que el contrato de alquiler:

Indique expresamente que el inquilino se hace cargo de los gastos de comunidad.

Detalle el importe anual aproximado de dichos gastos o la forma en que se calculan.

Cumpla con las formalidades establecidas en el artículo 20 de la LAU.

De no cumplirse estos requisitos, el arrendador no podrá exigir el pago de la comunidad al inquilino, evitando así sorpresas desagradables en el momento de afrontar los gastos mensuales.

El litigio que definió el criterio: EMVS y las audiencias provinciales

El fallo surge tras un litigio donde la EMVS se enfrentó a distintas audiencias provinciales y nacionales, que inicialmente dictaminaron sentencias opuestas sobre quién debía pagar estos gastos. Finalmente, el Tribunal Supremo unificó criterios, estableciendo que la clave está en el contenido del contrato.

La EMVS protagonizó un litigio clave para definir quién paga la comunidad en alquileres. (Foto: Freepik)

El Tribunal se basó en la interpretación del artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994, que indica que: “Para que los gastos de comunidad sean a cargo del arrendatario, deben cumplir las exigencias del artículo 20, que es hacer constar por escrito y determinar el importe anual de los servicios asumidos”.

En muchos contratos actuales, aunque se incluye el pago de gastos de comunidad, no se detalla el importe anual, lo que genera dudas sobre su aplicación.